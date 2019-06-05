Савченко: Украина окончательно потеряет Донбасс при движении в НАТО и ЕС

Если Украина будет продолжать курс на ЕС и НАТО, то она окончательно потеряет Донбасс. Об этом сказала депутат Верховной рады Надежда Савченко на телеканале NewsOne.

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По ее словам, недавнее закрепление в конституции страны курса на вступление в НАТО и ЕС было "бессмысленным и абсолютно неграмотным", и при внеблоковом статусе у Украины больше шансов на мир.

При этом новый президент Владимир Зеленский, побывавший в Брюсселе, заявил там, что Украина продолжит идти в НАТО, и "это не страшно". А на канале "1+1" сказал, что Украина вступит в НАТО, "когда украинцы будут все готовы".

Журналист Андрей Головачев написал, что "если Зеленский, как ранее и Порошенко, заявляет что цель Украины - это полномасштабное членство в НАТО, то он должен понимать, что отныне у него уже нет никаких, даже теоретических шансов нормализовать отношения с Россией".