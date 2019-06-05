В Зауралье снова обещают усиление ветра

В Курганской области по прогнозу синоптиков 5 и 6 июня в отдельных районах Зауралья возможно ухудшение погоды.

Обещают дожди, грозы и усиление порывов ветра до 20 метров в секунду, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.

В связи с этим повышается вероятность отключения электричества в населенных пунктах. 4 июня из-за сильного ветра произошли обрывы линий электропередач в Кетовском районе, без света остались несколько сел, в некоторых домах сорвало крышу, у жителей сломало теплицы на участках.