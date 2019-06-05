Автор игры про секс со Сталиным рассказал об угрозах

Автор игры Sex with Stalin, основатель компании Boobs Dev Георгий Кухтенков рассказал, что второй день неизвестные пишут ему в соцсетях оскорбительные сообщения и угрожают.

"Поспешно критиковать игру, которой еще нет в доступе и её нельзя проверить... Да, мне не особо приятно это внимание. Называют фашистом и всякими другими не очень приятными словами. Второй день пишут, даже мой номер телефона нашли — звонят", — заявил он в разговоре с корреспондентом Накануне.RU.

По его словам, люди, прочитавшие в новостных лентах о его игре, "пытаются раздуть из мухи слона". Сам Георгий считает, что его игра — это арт-проект для узкой аудитории, кроме того, она рассчитана на взрослых.

"Данная игра — это арт-проект, никакого троллинга нет. К сожалению, общественный резонанс возникает там же, где и интерес к проекту. Любой сценический и пародийный образ — вымышленный, потому что все мы знаем, что "попаданец в прошлое" — это очевидная ирония, а не попытка кого-то очернить. Особенно смешно, что по федеральному каналу человек зачитал описание игры и в эфире произнес — страпон, анальные роды и т.д. Уточню, что страница игры требует быть залогиненным в Steam (Онлайн-платформа для покупки и запуска игровых приложений, — прим. Накануне.RU) и подтвердить возраст. Без этого лицезреть описание нельзя. Оно только для лиц от 18+. А представители СМИ произносили это без каких-то пометок", — рассказывает Георгий.

"У меня есть узкая целевая аудитория, для которой я и делаю подобное. Многие идеи вводились по просьбе этих лиц", — добавляет он.

Автор также говорит, что сам он относится к Иосифу Сталину нейтрально.

"Наше общество больно, раз люди начали так активно обсуждать и разжигать не очень хорошие дискуссии. Не нравится — не трогай и не упоминай об этом, тогда "плохое" обойдет тебя. Цели оскорбить реально существовавшую личность — Иосифа Джугашвили, — у меня нет и не было. Отношусь к нему нейтрально. Мне также не нужно имя хайпового дизайнера. Я просто хочу продолжать делать игры для своей аудитории", — говорит он.

Отметим, что ранее в медиа появилась информация о том, что Steam анонсировал на осень 2019 года выход игры "Секс со Сталиным" (Sex with Stalin). Геймплей ее строится вокруг фигуры Иосифа Сталина, с которым будет общаться игрок.

Вскоре на новость о выходе игры отреагировали в КПРФ. Пресс-секретарь председателя КПРФ Геннадия Зюганова Александр Ющенко обратил внимание на систематическую работу определенных сил по дискредитации российской истории и призвал российских правоохранителей проверить эту игру на экстремизм.

"Подобные вещи попадают в нашу общественную жизнь постоянно, — комментирует Накануне.RU актер и режиссер "Школы современной пьесы", член "Другой России" Тимофей Ермаков. — Вспомним хотя бы фильм "Убить Сталина", который запретили в прокате, чего, кстати, на мой взгляд, делать не стоило. Надо было прокатать его, поясняя, мол, вот есть у нас такие неумные заокеанские ребята, снимают такое. На фильм бы никто не пришел. Люди проголосовали бы рублем против подобного творчества. Что касается этой игры, то хочу напомнить этим ребятам, что остро-негативное отношение к Сталину неминуемо приводит таких людей на позиции поддержки антагонистов Сталина – Гитлера. Эту дорогу мы протоптали давно, еще в Перестройку".

"С другой стороны, сейчас уже сделано все, чтобы игра не провалилась. Игра предлагает нам очередной повод оттоптаться на нашей памяти и на нас самих, как и много раз до этого, только теперь в игровой форме. То бишь, чтобы мы еще и сами это сделали. Мне, как человеку театральному, хорошо известно, что негативные эмоции сильнее, чем положительные. Теперь ее скачают и защитники, и противники. Она, как я понимаю, бесплатно же будет распространяться. Это при том, что игра сама по себе глупая, какие-то БДСМ-вечеринки со Сталиным, а автор "прикидывается дебилом", мол, "мы не ожидали", и нам предлагает дебилами прикинутся", — добавляет он.