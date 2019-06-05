02 Октября 2020
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Общество Тюменская область
солнце решетка колючая проволока (2016) | Фото: aquatek-filips.livejournal.com

Из тюменской колонии сбежал заключенный

В Тюмени из колонии-поселения сбежал осужденный за кражу заключенный Юрий Ольков. Полиция распространила ориентировку на розыск беглеца, передает корреспондент Накануне.RU.

Приметы Юрия Олькова: рост 165 см, телосложение – коренастое, лицо овальное, европейского типа, на голове имеется залысина, серые глаза, сросшиеся мочки ушей. Мужчина был одет в синюю футболку, темные штаны и в черные кроссовки.

Из особых примет - две татуировки. На кисти правой руки наколото "Лей больше", на предплечье той же руки - татуировка в виде факела, обвитого колючей проволокой.

В полиции просят незамедлительно сообщать о местонахождении Олькова, если оно станет известно, по телефону 102 или по телефону дежурной части УФСИН (58-15-71), отдел розыска (58-19-22).

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Из тюменской колонии сбежал заключенный

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Теги: побег, Юрий Ольков



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