02 Октября 2020
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Владимир Путин, врио губера Астраханской области Игорь Бабушкин (2019) | Фото: kremlin.ru

Врио губернатора Астраханской области отправлен в отставку

Президент Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова по собственному желанию, сообщает пресс-служба Кремля.

Также Путин провел рабочую встречу с Игорем Бабушкиным, в ходе которой сообщил о своем решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора региона.

Владимир Путин, врио губера Астраханской области Игорь Бабушкин(2019)|Фото: kremlin.ru

Напомним, в сентябре прошлого года в Астраханской области был смещен со своего кресла глава Александр Жилкин. Перед этим президент вручил ему "знаменитую" зеленую папку.

Жилкина заменили на Сергея Морозова, трудившегося до этого в ранге замруководителя Таможенной службы.

Бабушкин в сентябре 2018 года был назначен заместителем полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

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Врио губернатора Астраханской области отправлен в отставку

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Теги: астраханская область, сергей морозов, игорь бабушкин



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Развитие сюжета:

Ранее 05.06.2019 15:05 Мск СМИ: Ушедший в отставку Морозов переходит на работу в спецслужбу

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