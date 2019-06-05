Врио губернатора Астраханской области отправлен в отставку

Президент Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова по собственному желанию, сообщает пресс-служба Кремля.

Также Путин провел рабочую встречу с Игорем Бабушкиным, в ходе которой сообщил о своем решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора региона.

Напомним, в сентябре прошлого года в Астраханской области был смещен со своего кресла глава Александр Жилкин. Перед этим президент вручил ему "знаменитую" зеленую папку.

Жилкина заменили на Сергея Морозова, трудившегося до этого в ранге замруководителя Таможенной службы.

Бабушкин в сентябре 2018 года был назначен заместителем полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.