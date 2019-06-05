"УРАЛХИМ" и "Уралкалий" выступят партнерами ПМЭФ-2019

Ведущие мировые производители минеральных удобрений, компании "УРАЛХИМ" и "Уралкалий" станут партнерами 23-го Петербургского международного экономического форума, который пройдет 6-8 июня в Санкт-Петербурге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Уралкалия", на мероприятии компании представят совместный выставочный стенд, на котором гости и участники форума смогут узнать больше о последних разработках и достижениях в области производства минеральных удобрений.

В рамках форума руководство "УРАЛХИМа" и "Уралкалия" примет участие в панельных сессиях и дискуссиях, планируется заключение ряда важных договоров и меморандумов с партнерами и поставщиками обеих компаний.

Совместную делегацию возглавит председатель совета директоров АО "ОХК "УРАЛХИМ" и заместитель председателя совета директоров ПАО "Уралкалий" Дмитрий Мазепин. Кроме того, в работе ПМЭФ примут участие генеральный директор "УРАЛХИМа" Сергей Момцемлидзе, а также генеральный директор "Уралкалия" Дмитрий Осипов.