02 Октября 2020
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Уралкалий (2016) | Фото: uralkali.com

"УРАЛХИМ" и "Уралкалий" выступят партнерами ПМЭФ-2019

Ведущие мировые производители минеральных удобрений, компании "УРАЛХИМ" и "Уралкалий" станут партнерами 23-го Петербургского международного экономического форума, который пройдет 6-8 июня в Санкт-Петербурге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Уралкалия", на мероприятии компании представят совместный выставочный стенд, на котором гости и участники форума смогут узнать больше о последних разработках и достижениях в области производства минеральных удобрений.

В рамках форума руководство "УРАЛХИМа" и "Уралкалия" примет участие в панельных сессиях и дискуссиях, планируется заключение ряда важных договоров и меморандумов с партнерами и поставщиками обеих компаний.

Совместную делегацию возглавит председатель совета директоров АО "ОХК "УРАЛХИМ" и заместитель председателя совета директоров ПАО "Уралкалий" Дмитрий Мазепин. Кроме того, в работе ПМЭФ примут участие генеральный директор "УРАЛХИМа" Сергей Момцемлидзе, а также генеральный директор "Уралкалия" Дмитрий Осипов.

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"УРАЛХИМ" и "Уралкалий" выступят партнерами ПМЭФ-2019

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Теги: Уралхим, Уралдкалий, ПМЭФ-2019



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