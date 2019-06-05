02 Октября 2020
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москва аэропорт домодедово (2008) | Фото: Накануне.ru

Гендиректор Шереметьево объяснил, почему в аэропорту случился коллапс с багажом

Гендиректор аэропорта Шереметьево (Москва) Михаил Василенко объяснил задержки в выдаче багажа изменением технологических процессов в обслуживании и обработке.

"Мы переделывали технологию и поняли, что нам нужны другие люди, не грузчики. Нам нужно больше людей. Мы почувствовали, что некоторые расчеты надо поправить. Да потребовалось какое-то изменение, в момент перестройки все время происходят какие-то сбои", - цитирует Василенко агентство городских новостей "Москва".

Василенко добавил, что сбои с выдачей багажа будут полностью устранены до июля. "Всем известно, что был большой сбой - больше 2,5 часов пришлось пассажирам ждать багаж. Мы локализовали проблему, мы сейчас практически работаем в штатном режиме, но я уверено могу сказать, что через месяц сбоев не будет", - заключил гендиректор.

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Гендиректор Шереметьево объяснил, почему в аэропорту случился коллапс с багажом

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Теги: михаил василенко, шереметьево, багаж



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