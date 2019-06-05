02 Октября 2020
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Спорт В России
Кубок России финал 09.05.1012 Динамо Рубин (2012) | Фото:Накануне.RU

"Рубин" уволил Бердыева, тренер хочет взять паузу в карьере

Футбольный клуб "Рубин" расстался с главным тренером Курбаном Бердыевым. Контракт со специалистом расторгнут досрочно.
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Известно, что Бердыева уволили потому, что казанцы заняли по итогам чемпионата России лишь 11-е место, и это худший результат клуба в новейшей истории. При этом команда поделила вместе с московским "Динамо" первое место по числу ничьих (15), забив всего 24 гола.

Возможно, что Бердыева на посту главного тренера "Рубина" сменит бывший защитник и капитан казанцев Роман Шаронов. Другими кандидатами на место являются Роберт Евдокимов и Владимир Федотов. Сам Бердыев пока хочет взять небольшую паузу в карьере, пишет Infox.ru.

Напомним, прошлой осенью "Рубин" был отстранен от участия в еврокубках по решению УЕФА.

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"Рубин" уволил Бердыева, тренер хочет взять паузу в карьере

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Теги: Рубин, Бердыев, отставка, тренер



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