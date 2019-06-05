"Рубин" уволил Бердыева, тренер хочет взять паузу в карьере

Футбольный клуб "Рубин" расстался с главным тренером Курбаном Бердыевым. Контракт со специалистом расторгнут досрочно.

Известно, что Бердыева уволили потому, что казанцы заняли по итогам чемпионата России лишь 11-е место, и это худший результат клуба в новейшей истории. При этом команда поделила вместе с московским "Динамо" первое место по числу ничьих (15), забив всего 24 гола.

Возможно, что Бердыева на посту главного тренера "Рубина" сменит бывший защитник и капитан казанцев Роман Шаронов. Другими кандидатами на место являются Роберт Евдокимов и Владимир Федотов. Сам Бердыев пока хочет взять небольшую паузу в карьере, пишет Infox.ru.

Напомним, прошлой осенью "Рубин" был отстранен от участия в еврокубках по решению УЕФА.