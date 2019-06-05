После убийства под Киевом ребенка пьяными полицейскими Зеленский призвал Россию "прекратить войну"

02 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский (2019) | Фото:instagram.com/zelenskiy_official

После убийства под Киевом ребенка пьяными полицейскими Зеленский призвал Россию "прекратить войну"

Новый украинский президент Владимир Зеленский исхитрился связать убийство под Киевом 5-летнего ребенка пьяными полицейскими и "агрессию" России. Об этом он написал накануне в Facebook по прилете в Брюссель. Он прямо не обвинил Россию в убийстве ребенка, но все равно выставил виноватой.
Читайте также:

Напомним, как писало Накануне.RU, 3 июня в Киеве умер мальчик, которого случайно застрелили в голову в Переяславе-Хмельницком пьяные полицейские, которые развлекались, стреляя по бутылкам неподалеку от детской площадки. Этот случай вызвал возмущенную реакцию в обществе, а во многих городах: Киеве, Переяславе-Хмельницком, Херсоне, Черновцах, Луцке, Ровно, Кировограде (Кропивницком), Тернополе, Виннице, Львове, Житомире, Ужгороде, Николаеве, Днепропетровске - прошли акции за отставку главы ведомства Арсена Авакова.

Возможно, что Зеленский попытался перенаправить народное возмущение с МВД на Россию. Он написал, что у него из головы не выходит убитый мальчик "и еще сотни детей, погибших от пуль взрослых на востоке Украины". Затем он привел статистику ООН и призвал Россию "прекратить войну. Ради того, чтобы сохранить жизнь, в том числе детей", то есть перевел внимание на "российскую агрессию". Также он пообещал говорить в Брюсселе о том, как "давить на агрессора", и найти решение "ради детей".

На этот по-иезуитски хитрый ход Зеленского обратили внимание журналисты и простые пользователи. Так, Алена Мельник написала в комментарии, что в смерти мальчика виноват не президент РФ Владимир Путин, "а Аваков со своими собаками".

"Отделяйте в своих тезисах мух от котлет, пожалуйста. Не снимайте ответственность с руководителей полиции! События Донбасса и войны должны быть отделены от пьяной стрельбы псов Авакова", - написала она.

Еще один пользователь отметил в комментарии к посту Зеленского, что "если бы мы хотели слышать пустые слова про "давление [на Россию]", мы бы избрали Порошенко еще на 5 лет. Мы Вас избрали, чтобы слышать слово "мир"!"

Журналист Виталий Портников, который поддерживал экс-президента Петра Порошенко, заявил, что Зеленский своими заявлениями фактически признает правильность и безальтернативность политики Порошенко, повторяя все его тезисы.

"Понимает ли Владимир Зеленский, что заявлениями о "принуждении России к миру" он фактически уничтожает даже теоретические возможности для диалога с Владимиром Путиным. Даже диалога через посредников", - написал Портников.

Один из лидеров "Оппозиционной платформы – за жизнь" Нестор Шуфрич считает, что Зеленский стремительно упускает драгоценное время для мирного разрешения конфликта.

Как сообщало Накануне.RU, Зеленский также лицемерно призвал руководство России прекратить обстреливать Донбасс.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

После убийства под Киевом ребенка пьяными полицейскими Зеленский призвал Россию "прекратить войну"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, Владимир Зеленский



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети