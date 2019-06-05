После убийства под Киевом ребенка пьяными полицейскими Зеленский призвал Россию "прекратить войну"

Новый украинский президент Владимир Зеленский исхитрился связать убийство под Киевом 5-летнего ребенка пьяными полицейскими и "агрессию" России. Об этом он написал накануне в Facebook по прилете в Брюссель. Он прямо не обвинил Россию в убийстве ребенка, но все равно выставил виноватой.

Напомним, как писало Накануне.RU, 3 июня в Киеве умер мальчик, которого случайно застрелили в голову в Переяславе-Хмельницком пьяные полицейские, которые развлекались, стреляя по бутылкам неподалеку от детской площадки. Этот случай вызвал возмущенную реакцию в обществе, а во многих городах: Киеве, Переяславе-Хмельницком, Херсоне, Черновцах, Луцке, Ровно, Кировограде (Кропивницком), Тернополе, Виннице, Львове, Житомире, Ужгороде, Николаеве, Днепропетровске - прошли акции за отставку главы ведомства Арсена Авакова.

Возможно, что Зеленский попытался перенаправить народное возмущение с МВД на Россию. Он написал, что у него из головы не выходит убитый мальчик "и еще сотни детей, погибших от пуль взрослых на востоке Украины". Затем он привел статистику ООН и призвал Россию "прекратить войну. Ради того, чтобы сохранить жизнь, в том числе детей", то есть перевел внимание на "российскую агрессию". Также он пообещал говорить в Брюсселе о том, как "давить на агрессора", и найти решение "ради детей".

На этот по-иезуитски хитрый ход Зеленского обратили внимание журналисты и простые пользователи. Так, Алена Мельник написала в комментарии, что в смерти мальчика виноват не президент РФ Владимир Путин, "а Аваков со своими собаками".

"Отделяйте в своих тезисах мух от котлет, пожалуйста. Не снимайте ответственность с руководителей полиции! События Донбасса и войны должны быть отделены от пьяной стрельбы псов Авакова", - написала она.

Еще один пользователь отметил в комментарии к посту Зеленского, что "если бы мы хотели слышать пустые слова про "давление [на Россию]", мы бы избрали Порошенко еще на 5 лет. Мы Вас избрали, чтобы слышать слово "мир"!"

Журналист Виталий Портников, который поддерживал экс-президента Петра Порошенко, заявил, что Зеленский своими заявлениями фактически признает правильность и безальтернативность политики Порошенко, повторяя все его тезисы.

"Понимает ли Владимир Зеленский, что заявлениями о "принуждении России к миру" он фактически уничтожает даже теоретические возможности для диалога с Владимиром Путиным. Даже диалога через посредников", - написал Портников.

Один из лидеров "Оппозиционной платформы – за жизнь" Нестор Шуфрич считает, что Зеленский стремительно упускает драгоценное время для мирного разрешения конфликта.

Как сообщало Накануне.RU, Зеленский также лицемерно призвал руководство России прекратить обстреливать Донбасс.