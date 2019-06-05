Москва ускорит испытания сетей связи 5G

В Москве технологию 5G могут начать тестировать на территории спорткомплекса "Лужники" и делового центра "Москва-сити". Это следует из проекта решения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), сообщают "Ведомости".

Также комиссия может увеличить разрешенный для тестирования 5G диапазон до 25,25–29,5 ГГц (сейчас он ограничен 27,5 ГГц).

Представитель Минкомсвязи сообщил изданию, что тестирование технологии в Москве ускорится.Так, предложено подвести итоги тестирования уже в 2019 году. Ранее предполагалось завершить эксперимент годом позже.

Ранее ассоциация GSMA спрогнозировала, что к 2025 году около 80% граждан России будут пользоваться услугами связи, основанными на использовании стандарта связи пятого поколения (5G).

В докладе указано, что в ближайшие годы Россия станет лидером среди стран СНГ по темпам распространения 5G-сетей, так как мобильные операторы активно инвестируют средства в их развитие.