В Пыть-Яхе пытаются распустить думу: мандатов могут лишиться еще несколько депутатов

За досрочным сложением полномочий депутата думы Пыть-Яха, руководителя думской фракции "Единой России" Екатерины Хиловой могут последовать и другие отставки - конечная цель которых самороспуск городской думы. Об этом Накануне.RU на условиях анонимности сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, свой уход Хилова объясняла тем, что не хочет работать, "когда во власти полный бардак".

"Я честный человек, меня так воспитали родители, так я свою дочь воспитываю, для меня лучше сказать правду, какая бы горькая она не была. Мне стыдно от того, что происходит сейчас в Пыть-Яхе. Мы обещали служить интересам народа, а сейчас все вокруг во лжи и непорядочности. Мы, по сути, обманули людей в их ожиданиях. Я не силах изменить происходящее, а потому не хочу принимать в этом участие и нести за это ответственность перед теми людьми, которые меня избирали", - приводит ее слова "Юпорт". Уточнить, в чем именно заключается "бардак" и в каких ожиданиях оказались обмануты люди, у самой Екатерины Хиловой не удалось. Она не ответила на звонок.

Комментируя ситуацию, наш источник заявил, что то, что звучит в СМИ, "не является действительным поводом".

"У нас происходит небольшое изменение в самой думе, в аппарате думы, я связываю с этим. Председатель думы внес предложение изменить структуру аппарата думы. Сокращают несколько штатных единиц. Эти люди постоянно высказывали вслух свое недовольство по этому поводу, объявляли нам негласные войны. Я все, что сейчас происходит и будет происходить связываю с этим. Думаю, будут новые отставки. Есть основания полагать, что те, кто этим занимаются, преследуют цель роспуска думы. Но, я убежден, что у них это не получится", - высказал мнение источник, отказавшись от каких-либо более конкретных комментариев.

При этом источник отметил, что на позициях "Единой России" отставка Хиловой скажется не сильно, поскольку она только "одна из ключевых фигур".

Председатель думы Пыть-Яха Олег Шевченко в разговоре с корреспондентом Накануне.RU сообщил, что не знает о причинах отказа от мандата Екатерины Хиловой.

"Многие депутаты складывают полномочия. Что тут такого? У нас в начале депутатского срока два депутата сложили полномочия. Просто человек по собственному желанию написал заявление. Мало ли, какие причины. Может, она переезжает в другой регион или меняет город", - сообщил спикер, добавив, что не слышал высказывания экс-руководителя думской фракции "ЕР" о бардаке во власти.

На вопрос о возможном самороспуске городской думы Олег Шевченко ответил, что дума самораспускается в случае, если в ней остается меньше двух третей состава.

"Я с нашими депутатами разговаривал. Никто из депутатов добровольно снимать с себя полномочия не собирается. Нелегитимной дума становится, если будет меньше 14 человек. Даже если Екатерина Сергеевна складывает полномочия, в думе остается 18 депутатов", - пояснил Олег Шевченко.

Отметим, что изначально в думе Пыть-Яха работал 21 человек.

Однако 25 октября 2016 г. депутат пыть-яхской гордумы Олег Ковалевский сдал мандат, чтобы стать главой города. Только на посту мэра он проработал недолго - 29 июня 2018 г. был отправлен в отставку, а новым градоначальником был назначен первый заместитель главы города Александр Морозов. В думу округа перешел депутат Андрей Миляев.

Также уйти из думы могут директор муниципальной "Горнолыжной базы "Северное сияние" Марсель Тимганов и заместитель директора по развитию производства МУП "Управление городского хозяйства" Дмитрий Авдеенко, у которых обнаружили поддельные дипломы о высшем образовании. Сообщалось, что по требованию прокуратуры они были уволены. Не исключено, что вслед за увольнением последует сдача депутатских мандатов. Кроме того, в СМИ сообщается о третьем депутате с "поддельным дипломом". Им якобы стал депутат Сергей Зайцев. По некоторым данным, он уже написал заявление об увольнении с поста директора "Специализированная служба похоронного дела". Еще одному депутату, по предварительной информации, грозит "уголовка".

Таким образом, в думе города могут остаться 14 человек. В случае новых отставок - городской парламент ждет самороспуск.