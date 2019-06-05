Мэрия Екатеринбурга объяснила, зачем нужен городской медиахолдинг: "Это не прихоть власти"

Расходы бюджета Екатеринбурга по разделу "Средства массовой информации" (СМИ) в текущем году составят 124 млн 660 тыс. руб. при росте на 47 млн руб., передаёт корреспондент Накануне.RU.

Эта сумма, озвученная сегодня администрацией города на заседании комиссии гордумы по местному самоуправлению, вызвала недовольство ряда народных избранников. В частности, Константин Киселёв предложил перенаправить средства на здравоохранение. На это представители мэрии ответили, что расходы на СМИ - целевая статья, и "перебрасывать" деньги на другие нужды, исходя из пожеланий депутатов, запрещено.

Обоснованность увеличения финансирования муниципальных масс-медиа членам комиссии объяснила вице-мэр по вопросам внутренней и информационной политики Екатерина Кузёмка, заявившая, что "это не прихоть власти".

По её словам, ранее деятельность администрации по широкому, своевременному и объективному информированию населения по вопросам местного самоуправления была неэффективной. И до сих пор мэрия не может перебить негативную повестку, которую "ситуативно" формируют журналисты, порой не обращая внимания на позитив. Яркий тому пример - освещение событий вокруг храма святой Екатерины, когда городские власти не смогли вовремя сформулировать и донести свою позицию до горожан.

Чтобы исправить ситуацию, существующие муниципальные информационные ресурсы (радиостанция "Город", официальный сайт мэрии и газета "Екатеринбургский вестник", где публикуются обязательные для обнародования нормативно-правовые акты) решено усилить медиахолдингом, в который войдут семь районных газет (по числу административных районов), одна общегородская, студия-продакшн по выпуску видеоконтента для размещения на существующих телеканалах. При этом в мэрии рассчитывают усилить взаимодействие через социальные сети, чья потенциальная аудитория оценивается до 800 тыс. горожан. Средства на проект удалось изыскать, в том числе, за счёт сокращения расходов на выпуск газеты "Вечерний Екатеринбург", на которую ежегодно уходило около 60 млн руб.

Однако члены комиссии большинством голосов не поддержали начинание администрации Екатеринбурга, отклонив корректировку расходов на СМИ. После окончания заседания, комментируя журналистам эту ситуацию, вице-мэр заявила, что ряд депутатов таким образом выступили против информационной открытости органов местного самоуправления.