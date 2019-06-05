02 Октября 2020
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Общество В России
Ленинград Иисус (2019) | Фото:youtube.com

Верующих людей оскорбил новый клип "Ленинграда" с Иисусом и наркотиками

Как и предполагали поклонники творчества Сергея Шнурова, новый клип группы "Ленинград", несмотря на дисклеймер перед началом ролика, разозлил верующих.

Напомним, группа выпустила клип на песню "i_$uss", в котором девушка принимает наркотики и ей является Иисус, непорочно зачав, она "рожает" планшет.

"Данное видео не преследует цели оскорбить чувства верующих и не направлено на разжигание ненависти к представителям какой-либо религиозной или иной социальной группы", - пишут авторы клипа.