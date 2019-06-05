В правительстве Югры прокомментировали иски к "Полярному кварцу"

Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа подал иски к "Полярному кварцу" из-за долгов по договорам аренды лесных участков, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей региона.

Департамент взыскивает с "Полярного кварца" сам долг и проценты за пользование чужими денежными средствами. Общая сумма исков - 146 тыс. руб.

"Полярный кварц" - одна из дочерних компаний "Корпорации развития". Общество должно было перейти в собственность ХМАО, однако в открытых источниках вдельцем 99% акций значится "Корпорация развития".

В мае пост директора "Полярного кварца" занял Никита Федингин.