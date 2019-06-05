ХК "Автомобилист" объявил о возвращении Павла Дацюка

Нападающий сборной России по хоккею Павел Дацюк официально перешел в "Автомобилист".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, контракт с воспитанником свердловского хоккея рассчитан на один год. Другие подробности сделки не раскрываются.

Напомним, в мае Дацюк покинул питерский СКА и был открыт для предложений. Ходило много слухов, что он может вернуться в Екатеринбург, где начинал свою карьеру.

Ранее агент хоккеиста Дэн Мильштейн заявлял, что Павел скорее всего будет выступать в "Автомобилисте" в следующем сезоне.