В Кургане чиновники украли у спортсменов деньги на питание, выделенные из бюджета

В Кургане специалисты Центра проведения спортивных мероприятий Курганской области оказались мошенниками.

Летом прошлого года приказами учреждения были утверждены сметы расходов на проведение футбольных тренировок для членов сборных региона - деньги выделили на питание, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Вот только тренировочные сборы не проводились, а деньги спортсменам не выдавались. Всего было похищено 180 тыс. руб. бюджетных денег.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.