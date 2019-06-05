В Кургане чиновники украли у спортсменов деньги на питание, выделенные из бюджета
В Кургане специалисты Центра проведения спортивных мероприятий Курганской области оказались мошенниками.
Летом прошлого года приказами учреждения были утверждены сметы расходов на проведение футбольных тренировок для членов сборных региона - деньги выделили на питание, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.
Вот только тренировочные сборы не проводились, а деньги спортсменам не выдавались. Всего было похищено 180 тыс. руб. бюджетных денег.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.