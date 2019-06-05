02 Октября 2020
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Общество За рубежом
Брэд Питт К звездам (2019) | Фото:youtube.com

В сети появился первый трейлер сай-фай драмы "К звездам" с Брэдом Питтом-астронавтом

В сети появился первый трейлер сай-фай драмы Джеймса Грея "К звездам" ("Ad Astra") с Брэдом Питтом в главной роли.

Питт играет космонавта, которого отправляют в отдаленную часть Солнечной системы, где он может найти своего пропавшего отца и раскрыть тайну спасения человечества.

В фильме от режиссера "Затерянного города Z" снялись также Томмил Ли Джонс, Лив Тайлер, Рут Негга и Дональд Сазерленд.

Двухминутный трейлер показывает, что фильм будет сочетать в себе научную фантастику, эпический космический боевик и экзистенциальную драму.  

Изначально планировалось, что фильм выйдет в конце мая этого года, но премьера была перенесена на конец сентября.

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В сети появился первый трейлер сай-фай драмы "К звездам" с Брэдом Питтом-астронавтом

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Теги: к звездам, брэд питт, трейлер, сай-фай



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