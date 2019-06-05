В сети появился первый трейлер сай-фай драмы "К звездам" с Брэдом Питтом-астронавтом

В сети появился первый трейлер сай-фай драмы Джеймса Грея "К звездам" ("Ad Astra") с Брэдом Питтом в главной роли.

Питт играет космонавта, которого отправляют в отдаленную часть Солнечной системы, где он может найти своего пропавшего отца и раскрыть тайну спасения человечества.

В фильме от режиссера "Затерянного города Z" снялись также Томмил Ли Джонс, Лив Тайлер, Рут Негга и Дональд Сазерленд.

Двухминутный трейлер показывает, что фильм будет сочетать в себе научную фантастику, эпический космический боевик и экзистенциальную драму.

Изначально планировалось, что фильм выйдет в конце мая этого года, но премьера была перенесена на конец сентября.