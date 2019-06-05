02 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область
(2018) | Фото: Накануне.RU

Свердловский Роспотребнадзор рассказал о новых случаях мошенничества: жертвами становятся бизнесмены

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области рассказало о новых случаях мошенничества.
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Как сообщили Накануне.RU в надзорном ведомстве, к ним продолжает поступать информация от бизнесменов региона о навязывании литературы для "уголков потребителя". Неизвестные обзванивают коммерсантов, представляются сотрудниками Роспотребнадзора и заявляют, что на предпринимателя поступают многочисленные жалобы, в связи с чем планируется проверка его деятельности. А чтобы нарушений не нашли, надо приобрести комплект нормативно-правовой литературы для "уголков потребителя" и сертификаты на оказание услуг.

После того, как бизнесмен соглашается, документы доставляются курьером, который принимает оплату, но ничего не знает об отправителе. После оплаты и вскрытия конвертов оказывается, что все оформлено от различных лиц не из Свердловской области. При этом сами присланные материалы совершенно бесполезны.

В управлении Роспотребнадзора заявили, что не имеют к этому никакого отношения. Коммерсантам, которым советуют приобрести подобную продукцию, следует обращаться в правоохранительные органы.

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Свердловский Роспотребнадзор рассказал о новых случаях мошенничества: жертвами становятся бизнесмены

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Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

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Теги: мошенники, бизнесмены, Роспотребнадзор



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