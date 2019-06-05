Свердловский Роспотребнадзор рассказал о новых случаях мошенничества: жертвами становятся бизнесмены

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области рассказало о новых случаях мошенничества.

Как сообщили Накануне.RU в надзорном ведомстве, к ним продолжает поступать информация от бизнесменов региона о навязывании литературы для "уголков потребителя". Неизвестные обзванивают коммерсантов, представляются сотрудниками Роспотребнадзора и заявляют, что на предпринимателя поступают многочисленные жалобы, в связи с чем планируется проверка его деятельности. А чтобы нарушений не нашли, надо приобрести комплект нормативно-правовой литературы для "уголков потребителя" и сертификаты на оказание услуг.

После того, как бизнесмен соглашается, документы доставляются курьером, который принимает оплату, но ничего не знает об отправителе. После оплаты и вскрытия конвертов оказывается, что все оформлено от различных лиц не из Свердловской области. При этом сами присланные материалы совершенно бесполезны.

В управлении Роспотребнадзора заявили, что не имеют к этому никакого отношения. Коммерсантам, которым советуют приобрести подобную продукцию, следует обращаться в правоохранительные органы.