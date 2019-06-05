02 Октября 2020
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Общество Тюменская область
Андрей Степанов, уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области (2015) | Фото: depedu.tyumen-city.ru

Тюменский детский омбудсмен зафиксировал рост жалоб на нарушение прав 

Уполномоченный по правам ребенка Тюменской области Андрей Степанов отчитался перед региональными депутатами о результатах своей работы. Как передает корреспондент Накануне.RU, по его данным, в 2018 году был зафиксирован рост жалоб – 1014 письменных обращений (в 2017 году – 839 фактов), а на личный прием пришло 254 человека, что на 24 больше, чем в аналогичном периоде. 

По словам Степанова, рост связан с информированностью граждан о работе института уполномоченного.  

Наибольшее количество жалоб касается прав на жилье и наследственных дел, а также на воспитание в семье. 

Кроме этого была озвучена и сумма задолженности по алиментам в области – 493 млн рублей. "Наша задача как минимум вдвое сократить этот показатель", – подчеркнул Степанов. 

Также омбудсмен сообщил, что к 2022 году будет решена и проблема нехватки мест в детских садах, о чем недавно заявил губернатор Александр Моор во время своего отчета в областной думе.

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Тюменский детский омбудсмен зафиксировал рост жалоб на нарушение прав 

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Теги: уполномоченный по правам ребенка, детский омбудсмен, жалобы



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