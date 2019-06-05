Тюменский детский омбудсмен зафиксировал рост жалоб на нарушение прав

Уполномоченный по правам ребенка Тюменской области Андрей Степанов отчитался перед региональными депутатами о результатах своей работы. Как передает корреспондент Накануне.RU, по его данным, в 2018 году был зафиксирован рост жалоб – 1014 письменных обращений (в 2017 году – 839 фактов), а на личный прием пришло 254 человека, что на 24 больше, чем в аналогичном периоде.

По словам Степанова, рост связан с информированностью граждан о работе института уполномоченного.

Наибольшее количество жалоб касается прав на жилье и наследственных дел, а также на воспитание в семье.

Кроме этого была озвучена и сумма задолженности по алиментам в области – 493 млн рублей. "Наша задача как минимум вдвое сократить этот показатель", – подчеркнул Степанов.

Также омбудсмен сообщил, что к 2022 году будет решена и проблема нехватки мест в детских садах, о чем недавно заявил губернатор Александр Моор во время своего отчета в областной думе.