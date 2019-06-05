02 Октября 2020
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Общество Челябинская область
земляные работы, поселок Томинский, (2019) | Фото: vk.com/stop_gok

На Южном Урале общественники обратились к прокурору из-за земляных работ недалеко от поселка Томинский

Общественники обратились к прокурору Челябинской области Виталию Лопину с просьбой провести проверку по информации о начале земляных работ по прокладке трубопровода недалеко от поселка Томинский, передает корреспондент Накануне.RU.

О начале работ сообщили жители поселка. В Стоп-ГОК считают, что эти работы могут быть связаны с прокладкой водовода для производственных нужд Томинского ГОКа. При этом, по словам общественников, информации о подрядной организации, выполняющей работы, и заказчике земляных работ нет.

Они напомнили, что проект водозабора в районе Бутаков на общественное обсуждение не представлялся, государственную экспертизу не проходил, отсутствует информация о согласовании и предоставлении права на водозабор министерством имущества и природных ресурсов по Челябинской области.

земляные работы, поселок Томинский,(2019)|Фото: vk.com/stop_gok

В связи с этим они просят прокурора провести проверку законности проведения земляных работ и принять меры прокурорского реагирования.

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На Южном Урале общественники обратились к прокурору из-за земляных работ недалеко от поселка Томинский

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Теги: Томинский ГОК, РМК, прокурор, Стоп-ГОК,



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