На Южном Урале общественники обратились к прокурору из-за земляных работ недалеко от поселка Томинский

Общественники обратились к прокурору Челябинской области Виталию Лопину с просьбой провести проверку по информации о начале земляных работ по прокладке трубопровода недалеко от поселка Томинский, передает корреспондент Накануне.RU.

О начале работ сообщили жители поселка. В Стоп-ГОК считают, что эти работы могут быть связаны с прокладкой водовода для производственных нужд Томинского ГОКа. При этом, по словам общественников, информации о подрядной организации, выполняющей работы, и заказчике земляных работ нет.

Они напомнили, что проект водозабора в районе Бутаков на общественное обсуждение не представлялся, государственную экспертизу не проходил, отсутствует информация о согласовании и предоставлении права на водозабор министерством имущества и природных ресурсов по Челябинской области.

В связи с этим они просят прокурора провести проверку законности проведения земляных работ и принять меры прокурорского реагирования.