02 Октября 2020
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Политика Тюменская область Уральский ФО
набережная, Екатеринбург, прогулка, лето, семья, отец, дочь (2018) | Фото: Накануне.RU

Тюменская облдума отклонила "молодежную реформу": не путайте с пенсионной 

Очередная инициатива оппозиции в Тюменской областной думе не нашла отклика и была отклонена без выноса на заседание. Как передает корреспондент Накануне.RU, депутаты предлагали повысить "молодежный" возраст с 30 до 39 лет. В качестве аргумента народные избранники привели статистику вступления в первый брак: для мужчин средний возраст это 31 год, а для женщин – 27. За последние годы показатель вырос на четыре года.

По мнению авторов поправок, население стало взрослеть гораздо позже и не успевает воспользоваться льготами, например, такими как программа "Молодая семья". Если один из супругов, находясь в очереди на субсидию по жилью, преодолевает установленную законом планку, то автоматически семья выбывает из программы.

"Раз уже увеличили пенсионный возраст, то и этот показатель надо поправить", - предложил депутат от ЛДПР Артем Зайцев.

Впрочем, думское большинство, сославшись на отрицательные заключения к документу, отказалось его рассматривать, заявив, что сравнение с пенсионной реформой неуместно, и "линейные аргументы" тут не работают.

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Тюменская облдума отклонила "молодежную реформу": не путайте с пенсионной 

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Теги: молодежная реформа, пенсионная реформа



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