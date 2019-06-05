Суд признал законным арест 30 млн рублей у сына Абызова

Мосгорсуд признал законным наложение ареста на счет Даниэля Абызова - сына бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, находящегося в СИЗО.

Следствие считает, что отец, находясь под арестом, перевел деньги сыну для их сокрытия.

По данным "Интерфакса", речь идет о находящихся на счету Даниэля Абызова в АО КБ "Интерпромбанк" 30 млн рублях.

Напомним, Абызов был задержан в конце марта в Москве, куда прилетел на день рождения бывшего коллеги. Экс-министр содержится в СИЗО Лефортово. Во время ареста адвокаты также предлагали залог и домашний арест на даче в Барвихе.

Следствие считает, что в период с 2011 по 2014 годы он создал преступную группу, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных фирм. Ущерб оценивается в 4 млрд рублей. Сам Абызов не признает своей вины. Арест экс-министру продлили до 25 июля.