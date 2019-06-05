02 Октября 2020
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Армия и ВПК За рубежом
Китайское зенитное 35-мм орудие на (2019) | mp.weixin.qq.com/s/61ok5SJVZpNLHIVuZmce5Q

Китайская армия усиливает ПВО бригад сухопутных войск

Народно-освободительная армия Китая продолжает перевооружение и реорганизацию с целью повышения мобильности и ускорения развёртывания. В последнее время в сети стали появляться фотографии 35-мм пушек на колёсном шасси. По всей видимости, данное оружие уже поступило в войска, что знаменует собой важный шаг в развитии ПВО сводных бригад сухопутных войск. Сводные бригады среднего размера созданы, чтобы увеличить скорость развёртывания. Для повышения маневренности они широко используют колёсные бронетранспортёры. Однако противовоздушая защита таких соединений остаётся достаточно слабой и нуждается в усилении.
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Военный эксперт Юрий Лямин напомнил, что такие бригады оснащаются легкой колесной бронетехникой - колесными БМП, САУ, штурмовыми САУ и т.д. "Новая колесная ЗСУ, очевидно, разрабатывалась для таких бригад, причем о разработке таких машин было известно тоже довольно давно. Фото прототипа такой машины начали появляться еще лет 8 назад, но испытания её, похоже, затянулись, и она только недавно начала поступать на вооружение", - рассказал он Накануне.RU.

Как сообщает "Синьлан цзюньши", в настоящее время ПВО сводных бригад состоит из зенитных ракет "Хунци" ("Красный флаг-7"), а также 35-мм зенитных орудий. "Хунци-7" принята на вооружение ещё в 90-х годах прошлого века, однако ТТХ остаются достаточно хорошими и использование данного ЗРК после модернизации продолжится в ближайшей перспективе.

Китайский зенитно-ракетный комплекс "Хунци-7"(2019)|Фото: mp.weixin.qq.com/s/61ok5SJVZpNLHIVuZmce5Q

Зенитная пушка тип. 99 разработана на основе швейцарской GDF-002, однако это буксируемое орудие, которое сложно использовать в ходе маневренных боевых действий, когда сухопутные войска движутся за боевыми вертолётами.

Китайское 35-мм буксируемое зенитное орудие тип.99(2019)|Фото: mp.weixin.qq.com/s/61ok5SJVZpNLHIVuZmce5Q

В этой связи самоходное зенитное орудие стало насущной необходимостью для Народно-освободительной армии Китая.

Скорострельность этого орудия составляет 1000 выстрелов в минуту, кроме того оно может использовать снаряды типа AHEAD, способные дать большое количество осколков, тем самым увеличивая возможность поражения цели. Очередями по 20 снарядов орудие может создать огненную стену, преграждающую траекторию цели, и может поражать не только крупные вертолёты и беспилотники, но даже противотанковые ракеты. Самоходка имеет активную фазированную антенную решётку и фотоэлектрическую систему управления огнём, что позволяет действовать как днём, так и ночью.

По зарубежному опыту успешный перехват снарядом системы AHEAD возможен в 90% случаев, крылатой ракеты, например, "Томагавка" – в 80%.

Юрий Лямин отметил, что китайский аналог AHEAD называется Programmable Time Fuze Pre-fragmented или сокращенно PTFP. Вообще такие снаряды должны заметно повышать вероятность поражения небольших объектов, вроде небольших БПЛА, ракет и т.п. У буксируемых зениток изначально их не было, но китайская NORINCO в последние 6-7 лет регулярно предлагает новые экспортные ЗСУ, способные применять такие снаряды, вроде CS/SA1, SWS2.

В то же время одной артиллерии недостаточно, и в любом случае для защиты бригад среднего размера потребуются зенитные ракеты. Шагом в создании комплексной системы ПВО может быть показанная на авиасалоне в Чжухае самоходка была показана дополненной ракетой TY-90.

Самоходка НОАК, оснащённая зентным орудием и ЗРК(2019)|Фото: mp.weixin.qq.com/s/61ok5SJVZpNLHIVuZmce5Q

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Китайская армия усиливает ПВО бригад сухопутных войск

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Теги: Китай, НОАК, зенитка, ЗСУ, орудие, Юрий Лямин



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