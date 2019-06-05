В первые дни лета на Ямале выпал снег

В Ямало-Ненецком автономном округе сегодня выпал снег. Жители публикуют фотографии заснеженных улиц в социальных сетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Самые сильные осадки были в западной части округа - в Приуральском районе, где выпало порядка 17 мм снега за 12 часов.

По прогнозу синоптиков, потеплеет в регионе уже сегодня, но днем температура в столице округа не поднимется выше +5.

Потеплеет в регионе уже к выходным, температура повысится до +15 градусов. Сами жители такой погоде не удивлены. "Помню снег и в июле и в августе, прям новость. Всю жизнь мы так живём, ничего нового не происходит с погодой", - пишут они в соцсетях.