02 Октября 2020
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Снегопад (2019) | Фото: Накануне.RU

В первые дни лета на Ямале выпал снег

В Ямало-Ненецком автономном округе сегодня выпал снег. Жители публикуют фотографии заснеженных улиц в социальных сетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Самые сильные осадки были в западной части округа - в Приуральском районе, где выпало порядка 17 мм снега за 12 часов.

снег, сугробы, уборка снега(2019)|Фото: Фото: Накануне.RU

По прогнозу синоптиков, потеплеет в регионе уже сегодня, но днем температура в столице округа не поднимется выше +5.

Потеплеет в регионе уже к выходным, температура повысится до +15 градусов. Сами жители такой погоде не удивлены. "Помню снег и в июле и в августе, прям новость. Всю жизнь мы так живём, ничего нового не происходит с погодой", - пишут они в соцсетях.

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В первые дни лета на Ямале выпал снег

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Теги: снег, Ямал, снегопад



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