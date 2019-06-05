"Есть какой-то осадок". В Челябинске круглый стол по экологии при поддержке ООН оказался под угрозой срыва

В столице Южного Урала сегодня, 5 июня, проходит круглый стол при поддержке ООН "Чистый воздух в Челябинске: реальность и перспективы", передает корреспондент Накануне.RU.

Международное мероприятие оказалось под угрозой срыва. Центр международной торговли, где планировалось провести круглый стол, отказал общественникам из-за отключения электричества. В результате экологический форум перенесли на площадку министерства экологии региона.

"Каким-то необъяснимым образом место проведения круглого стола при поддержке ООН переносится второй раз. Теперь адрес Ленина 57, министерство экологии. Похоже, что кто-то сильно переживает за круглый стол при поддержке ООН. В списках не все общественники заявлены", - сообщили в движении "Челябинск, дыши", руководитель которого Дмитрий Закарлюкин является одним из организаторов мероприятия.

Представители ООН такой подход к мероприятию не оценили.

"Очень признательна за возможность все-таки провести мероприятие, но, к сожалению, не смогу скрыть удивление и разочарование. Мы ожидали, что это мероприятие будет проведено действительно на самом высоком уровне. Есть какой-то осадок. Об этом будут проинформированы руководство, аппарат и штаб-квартира, ситуация будет отражена на наших ресурсах, но надо работу продолжать", - подчеркнула советник по связям с общественностью российского представительства программы ООН по окружающей среде Екатерина Тегина.

Она рассказала, что, по оценкам экспертов, загрязнение воздуха - это одна из основных причин каждой девятой смерти в мире.

"Это самый значительный экологический фактор риска для здоровья человека. Почти 10% смертности детей младше пяти лет связано с загрязнением воздуха. 7 млн смертей ежегодно происходит в мире из-за загрязнения воздуха", - отметила она, призвав к объединению усилий на международном, региональном и местном уровнях.

Министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев сообщил, что очень поздно узнал о "технических накладках" и со своей стороны сделал все, чтобы мероприятие состоялось.

"Я думаю, что технические накладки не должны отразиться на режиме работы и вопросах, которые мы будем обсуждать. Ваш визит к нам неслучаен. Правительство области в моем лице сделало все для того, чтобы эта встреча состоялась. Хотя довольно поздно я узнал, что есть какие-то накладки. Мы чрезвычайно заинтересованы в контактах со структурами ООН и надеемся, что регион наш был выбран неслучайно", - подчеркнул он.

Министр напомнил, что Челябинск и Магнитогорск вошли в 204 указ президента.

"Проблемы накапливались десятилетиями, решить их одномоментно не представляется возможным, но регион пошагово идет к решению этих вопросов. Созданы комплексные планы по атмосферному воздуху, до 2024 года будет проведено 80 мероприятий, которые будут проводить промышленные предприятия региона. Меня лично, как ученого, интересует прежде всего качественный состав выбросов – снижение веществ первого и второго класса опасности. Понятно, что в указе президента описан суммарный выброс до 20%, но нам бы хотелось, чтобы это было еще и качество, то есть качество выбросов должно быть другое", - отметил он.

На мероприятии был представлен региональный проект "Чистый воздух". Общий объем требуемого финансирования комплексных планов по двум городам составляет 57 млрд руб., 75% из них будут внебюджетные средства. В результате в Челябинске планируется снизить выбросы более, чем на 30%, в Магнитогорске – более, чем на 20%.

В состав комплексных планов вошли мероприятия по нескольким направлениям. Это модернизация транспортной инфраструктуры, в частности, перевод транспорта на газомоторное топливо, мероприятие по обновлению подвижного состава и контактной сети электротранспорта.

"В настоящее время минэкономразвития Челябинской области совместно с минэкологии разработана целевая модель развития и повышения эффективности общественного транспорта. Это приобретение 850 единиц автобусов на газомоторном топливе для Челябинска, приобретение около 200 трамваев, восстановление трамвайных вагонов, а также строительство заправочной инфраструктуры для автобусов и техники на газомоторном топливе", - рассказала представитель минэкологии.

Также в комплексный план включены природоохранные мероприятия десяти крупных предприятий Челябинска и четырех - Магнитогорска. Запланировано снижение выбросов от предприятий теплоэнергетики и частного сектора. В частности, планируется отказаться от сжигания бурого угля с высоким содержанием зольности, провести в Челябинске и Магнитогорске мероприятия по газоснабжение жилых домов. В перечень мероприятий по снижению выбросов от объектов прошлого ущерба вошли рекультивация городских свалок в Челябинске и Магнитогорске, а также локализация эндогенных пожаров на Коркинском разрезе.

В минэкологии сообщили, что практически готовы к реализации эксперимента по квотирование выбросов.

В целом чиновники заявили, что проект "Чистый воздух" в Челябинской области запущен и работает.

"Проект запущен в действие, и он идет, и предприятия не отказываются от тех мероприятий, которые они внесли в комплексные планы. Мы ждем результаты по истечению 2024 года, когда мы будем подводить итоги и понимать, как нам двигаться дальше", - сообщил Сергей Лихачев.

Представитель Росгидромета сообщил, что в Челябинской области к 2020 году будут работать 20 постов наблюдений за атмосферным воздухом, все данные с которых будут доступны в онлайн-режиме.

"В 2018 году мы модернизировали два поста, они работают в автоматическом режиме. Первые итоги нас, конечно, немножко шокировали. Мы, конечно, о них догадывались. Ночью никакого контроля не ведется и прям четко по некоторым веществам мы видели, что в час ночи происходит резкий всплеск, а к утру все рассеивалось. Не буду никого обвинять, но после того, как на форумах это огласили, такие пики стали все реже и реже. Мы движемся по объединению сетей, в данный момент минэкологии заказало разработку программы объединения этих сетей. К 2020 году у нас будет 20 постов, которые будут объективно оценивать качество воздуха", - рассказал он.