Свердловские энергетики переведены на усиленный режим работы из-за непогоды

Предприятия энергокомплекса Свердловской области переведены на усиленный режим работы в связи с неустойчивой погодой, усилением ветра, вероятностью гроз и сильных дождей.

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Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, режим введен с целью обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей, предприятий и организаций электросетевого комплекса Среднего Урала. Как пояснил первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов, данное решение было принято на заседании регионального штаба по обеспечению энергобезопасности и обязательно для выполнения всеми субъектами электрогенерации и сетевого хозяйства.

Руководителям энергопредприятий поручено заранее проверить укомплектованность и готовность ремонтных бригад и спецтехники к выполнению аварийно-восстановительных работ, а также обеспечить исправность автономных источников электроснабжения и ограничить любые ремонты, связанные с риском отключения пунктов проведения ЕГЭ в регионе.

Напомним, по данным синоптиков, 5 июня в Свердловской области сохранятся неблагоприятные погодные явления. Ожидаются очень сильный дождь, град и ветер до 25 м/с.