Депутат и ректор ТюмГУ Фальков заявил, что проблема работы по специальности устарела: "идите в бизнес"

В комитете по социальной политике Тюменской областной думы отвергли критерий трудоустройства по специальности, как показатель эффективности системы образования.

Как передает корреспондент Накануне.RU, тема была поднята во время обсуждения вопроса по проблемам трудоустройства выпускников учебных заведений. Депутат-коммунист Юрий Юхневич поинтересовался, какая часть выпускников трудоустраивается по полученной специальности.

Чиновники заверили, что этот процент, якобы, не ниже 70%, при этом осталось не ясно: идет ли речь в целом о трудоустройстве или по специальности.

Впрочем, спикер комитета, а по совместительству ректор ведущего вуза в регионе – ТюмГУ Валерий Фальков заявил, что "постановку вопроса пора менять".

"Коллеги, у меня простой вопрос… Я сам не по специальности работаю, но не считаю, что я неправильно как-то живу… Или другой случай: у нас есть выпускник физико-технического института, парень пошел и организовал свое дело и создал бизнес, но работает не по специальности. Он платит налоги, создает рабочие места… Это хорошо или плохо?" – высказал мнение Фальков и еще раз добавил, что в "современном мире" постановка вопроса так не стоит: "Главное, чтобы выпускник был успешен".