Кобылкин назвал "последний срок" освобождения косаток и белух из "китовой тюрьмы"

Косаток и белух из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя в Приморье пообещали выпустить в естественную среду обитания до конца лета.

Как заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, "это точно будет июль-август, август - последний срок", передает ТАСС.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяк сообщал, что косаток и белух могут выпустить в начале лета.

Глава Минприроды также уточнил, что проконсультировался по поводу адаптации животных с Мишелем Кусто. По мнению экспертов, навыки косаток и белух за год не могут быть потеряны.

Сейчас ведутся споры по поводу места выпуска животных на волю. Российская академия наук придерживается мнения, что косаток и белух можно выпустить в бухту Средняя. Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии хочет сделать это на Шантарских островах, где были выловлены животные.

Однако транспортировка до этого места непростая, по словам Кобылкина, поэтому просчитываются все варианты.

Напомним, в прошлом году в Охотском море около сотни белух и косаток поймали для дальнейшей продажи в иностранные зоопарки и дельфинариумы. Животные содержатся в ужасных условиях в вольерах в бухте Средняя.

Сахалинский областной суд признал, что косаток, попавших в "китовую тюрьму" в Приморье, выловили в 2018 году незаконно.

Спасать узников "китовой тюрьмы" вызывались Леонардо Ди Каприо и Жан-Мишель Кусто. Ранее эксперты команды исследователя океанов передали в Минприроды РФ предварительный отчет с рекомендациями, в котором говорится, что препятствий для выпуска косаток и белух из бухты.

Недавно стало известно, что в Приморье начали водить детские экскурсии в "китовую тюрьму", в которой держат косаток и белух.

Зоозащитники подчеркивают, что те, кто организовал "китовую тюрьму", игнорируют поручение президента России Владимира Путина, а также игнорируют специалистов по морским млекопитающим, в том числе и команду Кусто.