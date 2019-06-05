Жители полуострова Ямал готовятся к фестивалю "Дыхание Арктики"

В селах Новый Порт и Мыс Каменный, расположенных на полуострове Ямал, состоялись творческие мастерские для будущих участников фестиваля "Дыхание Арктики".

Как рассказали Накануне.RU в "Газпромнефть-Ямале", компания организует это событие в рамках программы социальных инвестиций "Родные города" при поддержке администрации Ямальского района. Осенью фестиваль искусства и творчества состоится во второй раз. Стать участниками конкурса могут дети и взрослые – так, в прошлом году на сцене выступили артисты в возрасте от 4 до 52 лет.

Мастер-классы, проведенные тюменскими и салехардскими экспертами, охватывали восемь направлений. Это вокал, хореография, театральное, изобразительное, косторезное искусство, также ямальцев учили игре на варгане, диджеингу и битбоксу – две последние мастерские вызвали особое любопытство у ребят, родившихся в тундре.

На каждом занятии участники не только знакомились с новыми направлениями, но и открывали в себе скрытые таланты. Так, пока школьники старательно вырезали обереги из кости, ямальские художники и педагоги Виктор и Инна Ядне отбирали для себя подмастерьев, которые смогут продолжить работу в косторезной мастерской, тем более что в будущем ее открытие планируется в Новом Порту.

Следующий этап фестиваля пройдет в сентябре. Каждый может подать заявку в неограниченное число номинаций, но представить в финале можно будет только один номер.

Организаторы отмечают, что фестиваль "Дыхание Арктики" – социальный проект с большим будущим. "Его своевременность подтверждается тем интересом, с которым жители сел Новый Порт и Мыс Каменный отнеслись к творческим мастерским. Многие впервые услышали про битбокс и диджеинг, но тем не менее рискнули попробовать новое направление. Мы ждем новых участников в этом проекте и желаем каждому раскрыть свой творческий потенциал на сцене фестиваля", – отметил заместитель генерального директора "Газпромнефть-Ямала" по организационным вопросам Евгений Захаров.

"Этот долгожданный проект формирует уникальную творческую среду. Он в очередной раз доказывает, что создать условия для развития талантов можно даже в небольших северных поселках. Фестиваль помогает воспитывать в детях любовь к прекрасному, позволяет ямальцам раскрывать лучшие человеческие качества", – считает заместитель главы администрации Ямальского района Галина Матвеева.