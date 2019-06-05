36 проектов из Прикамья получат президентские гранты. Самый крупный - на 4,4 миллиона

Самый крупный президентский грант в Прикамье получит проект "Разумеется" - он вошел в число 36 краевых проектов-победителей. "Разумеется" получит 5,19 млн руб. Проект направлен на развитие кейс-культуры в некоммерческом секторе, - речь идет о системе обучения и обмена опытом представителей НКО с привлечением к общественной деятельности молодых профессионалов.

Всего Фонд президентских грантов выбрал 337 заявок из 1857, поданных из ПФО - каждую пятую, - на солидную сумму в 513,8 млн рублей - на 81 млн больше, чем в прошлом году. Пермские проекты получат 48,7 млн рублей, а общероссийская сумма, распределенная на гранты для НКО, составила 3,3 млрд руб. Ее поделят между собой 1644 некоммерческие организации из 84 регионов страны, в среднем по 2 млн руб.

Больше среднего получил и проект из Прикамья по развитию ветеранских НКО в малых территориях "Учимся друг у друга" - 4,4 млн. 4,21 млн рублей направлено проекту "Служба качества жизни" по оказанию паллиативной помощи детям с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями, живущим не только в Перми, но и за пределами краевой столицы.

Среди пермских победителей - проект по возрождению богадельни при Кунгурском Иоанно-Предтеченском женском монастыре, проект по поддержке и развитию Движения юных пожарных (ДЮП) на территории Перми и Пермского края, проект по развитию нового вида спорта для инклюзивных команд по чирлидингу "Чирлидинг без границ", создание инклюзивной ландшафтной экспозиции для слабовидящих в музее Дом Пастернака во Всеволодо-Вильве и многие другие. Всех победителей можно найти на сайте.

Победителей поздравил приволжский полпред Игорь Комаров. Он отметил высокое качество проектов: "На первый конкурс 2018 года из регионов ПФО была подана 1761 заявка. В этом году больше почти на сто заявок. В каждый проект вложена частица души, желание сделать мир вокруг себя лучше. Я очень рад, что растет не только количество участников, но и число победителей из нашего округа. 337 заявок получили поддержку Президента России Владимира Путина. Искренне поздравляю всех победителей и желаю нашим НКО удачи во втором конкурсе 2019 года".

Напомним, по итогам 2018 года Пермский край стал одним из регионов-лидеров по объему направленных на гражданские проекты средств из фонда. По итогам 2018 года организации Пермского края получат 157 млн рублей на реализацию заявленных проектов.

10 июня стартует второй конкурс президентских грантов 2019 года. Прием заявок продлится до 31 июля. Также подать заявки можно будет с 14 октября по 25 ноября (на первый конкурс 2020 года).