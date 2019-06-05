02 Октября 2020
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Политика Тюменская область Уральский ФО
Тюменская областная дума, заседание комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям (2017) | Фото: Тюменская областная дума

Областная дума потребовала убрать скандальный стихийный рынок с центральной улицы Тюмени

Депутаты Тюменской областной думы потребовали раз и навсегда решить вопрос со скандальным стихийным рынком на главной улице города – улице Республике напротив ДК "Строитель".

Как передает корреспондент Накануне.RU, с требованием разобраться выступил депутат-"единоросс" Андрей Моргун, посетовав, что проблема не решается годами: "центральная улица города и никому ничего не надо".

Отметим, что данную проблему уже много лет пытаются решить муниципальные власти, однако выходцы из "южных" республик продолжают торговлю с импровизированных лотков овощами, фруктами, а зимой – рыбой неизвестного происхождения. Каждый раз власти и правоохранительные органы разводят руками: "сделать ничего не можем, нет полномочий".

Руководитель Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо также посетовала, что и у ее ведомства также нет полномочий по контролю за несанкционированной торговлей. Однако подчеркнула, что "вопрос не может ее не волновать" и добавила, что соответствующий сигнал был направлен в прокуратуру.

Спикер профильного думского комитета Владимир Ковин согласился с критикой своего коллеги.

"Власть должна эту власть употребить и эти стихийные рынки ликвидировать. Это же уже невозможно, с этим нужно что-то делать. От стихийности нужно отходить – это небезопасно для населения, – заявил он. – Отсутствие возможности власти в решение проблем называется вообще отсутствие власти".

При этом народные избранники не ограничились устными заявлениями, а приняли протокольное решение обратиться с жалобой на стихийный рынок в правоохранительные органы.

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Областная дума потребовала убрать скандальный стихийный рынок с центральной улицы Тюмени

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Теги: стихийный рынок, Андрей Моргун



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