02 Октября 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
часы (2010) | Фото: Накануне.RU

Инициативного пенсионера, пожелавшего перевести стрелки часов в Свердловской области, отправили к "распорядителю времени"

Комиссия думы Екатеринбурга по социальной защите и здравоохранению, рассмотрев обращение жителя города Льва Овечкина о переходе Свердловской области в 3-ю часовую зону (московское время плюс 1 час), поблагодарила гражданина за неравнодушие и объяснила, что вопрос находится в компетенции Правительства РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

"Главный "распорядитель времени" у нас в стране [глава кабмина] Дмитрий Анатольевич Медведев, - пояснил заявителю депутат Константин Киселёв. - Мы согласны с постановкой вами такого вопроса, дело хорошее, но органы местного самоуправления его не имеют право решать".

Лев Овечкин(2019)|Фото: Накануне.RU

Напомним, что Овечкин свою инициативу объясняет заботой о здоровье земляков – именно поэтому "площадкой" выбрана думская комиссия, отвечающая за здравоохранение. Гражданин считает, что вредно просыпаться раньше шести часов утра по астрономическому времени. Ранние бдения, по его мнению, ухудшают внимание, что приводит к совершению ошибок, плохой учёбе, низким результатам труда, авариям и несчастным случаям на производстве.

Как ранее сообщало Накануне.RU, несмотря на то, что вопрос не находится в компетенции городской (и даже региональной) власти, руководство думы во главе со спикером Игорем Володиным решило не препятствовать гражданину в его желании довести свои мысли до широкой общественности.

Лев Овечкин, комиссия гордумы(2019)|Фото: Накануне.RU

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Инициативного пенсионера, пожелавшего перевести стрелки часов в Свердловской области, отправили к "распорядителю времени"

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