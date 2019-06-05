02 Октября 2020
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декорации к фильму Сердце пармы (2019) | Фото: vk.com/kudaperm, Виолетта Мельничук

В Прикамье обрушились декорации для съемок фильма Иванова "Сердце Пармы"

В Губахе Пермского края обрушилась часть декораций для съемок фильма "Сердце Пармы". как видно по фото, опубликованным в соцсетях, разрушилась часть деревянной крепости, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел в дни кастинга актеров для фильма. Ранее стали известны исполнители главный ролей: князя Михаила сыграет Александр Кузнецов, его супругу Тичерть - Елена Ербакова. Роль епископа Ионы сыграет Евгений Миронов, а исполнителем роли великого князя Ивана III станет Федор Бондарчук.

декорации к фильму Сердце пармы(2019)|Фото: vk.com/kudaperm, Виолетта Мельничук

Роман "Сердце Пармы" рассказывается о покорении Москвой языческой Перми Великой в ХV веке.

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В Прикамье обрушились декорации для съемок фильма Иванова "Сердце Пармы"

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Теги: Губаха, Сердце пармы, Алексей Иванов, обрушение декораций



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