Следователи установили конкретного человека, обвиняемого в убийстве спецназовца ГРУ в Подмосковье

В СКР определили убийцу спецназовца ГРУ Никиты Б.

Как сообщает Telegram-канал "Mash", следователи уже точно знают имя убийцы, ему уже предъявлено обвинение. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для него и других участников драки, которых также задержали 4 июня.

Двое задержанных уже дали показания - они рассказали, что убийцей является Сергей Ходжаян.

"Нарек Степанян и Сурен Наркасян говорят, что именно Ходжаян достал нож и вонзил его в грудь спецназовца", - пишет "Mash".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, спецназовец ГРУ Никита Б. попытался разнять дерущихся возле местного бара мужчин, в ответ на это один из них зарезал бойца ножом и скрылся с места трагедии, после чего друзья купили ему билет в Армению и он улетел на самолете. Известно, что Никита Б. воевал в Сирии, имел награды.

Расследование уголовного дела взял под личный особый контроль глава СКР Александр Бастрыкин.