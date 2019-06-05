Глава Омска упала в грязь, пытаясь перепрыгнуть лужу на дороге

Мэр Омска Оксана Фадина попала в неприятную ситуацию. Во время объезда Советского округа города, женщина попыталась перепрыгнуть лужу, расположенную на дороге, по которой шла делегация чиновников.

Около дома на 20-го Партсъезда, 55, у которого ранее разрушалась стена, Оксана Фадина произнесла фразу: "Ну что, будем прыгать?" – и поскользнулась, пишет местный портал "СуперОмск". Несмотря на падение в грязь, мэр в испачканном костюме продолжила рабочую поездку.