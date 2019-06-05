02 Октября 2020
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Оксана Фандина, грязь (2019) | Фото: telegram.org/mash

Глава Омска упала в грязь, пытаясь перепрыгнуть лужу на дороге

Мэр Омска Оксана Фадина попала в неприятную ситуацию. Во время объезда Советского округа города, женщина попыталась перепрыгнуть лужу, расположенную на дороге, по которой шла делегация чиновников.

Около дома на 20-го Партсъезда, 55, у которого ранее разрушалась стена, Оксана Фадина произнесла фразу: "Ну что, будем прыгать?" – и поскользнулась, пишет местный портал "СуперОмск". Несмотря на падение в грязь, мэр в испачканном костюме продолжила рабочую поездку.

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Глава Омска упала в грязь, пытаясь перепрыгнуть лужу на дороге

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Теги: оксана фандина, омск, грязь, лужа



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