02 Октября 2020
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Константин Захаров, Владислав Потанин (2019) | Фото: uralvagonzavod.ru

Уралвагонзавод будет готовить специалистов-практиков

Уралвагонзаводом и Уральским федеральным университетом подписано соглашение о намерениях, способствующего помощи в подготовке высококвалифицированного персонала для предприятия.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, предмет соглашения - внедрение проектного обучения через базовую кафедру "Машиностроение" в Нижнетагильском технологическом институте (филиале) УрФУ.

УрФУ возьмет на себя обязательства по организации проектного обучения, результатом которого будет разработка студенческих проектов. Проектное обучение внедрят как в программах высшего, так и среднего образования.

Специалисты УВЗ предложат темы проектов и принимут участие в их разработке и защите в качестве экспертов-консультантов. Помимо этого, будет оказано содействие в развитии материальной базы вуза.

Константин Захаров, Владислав Потанин(2019)|Фото: uralvagonzavod.ru

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Уралвагонзавод будет готовить специалистов-практиков

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Теги: Уралвагонзавод, специалисты-практики, образование, Уральский федеральный университет



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