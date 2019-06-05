Уралвагонзавод будет готовить специалистов-практиков

Уралвагонзаводом и Уральским федеральным университетом подписано соглашение о намерениях, способствующего помощи в подготовке высококвалифицированного персонала для предприятия.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, предмет соглашения - внедрение проектного обучения через базовую кафедру "Машиностроение" в Нижнетагильском технологическом институте (филиале) УрФУ.

УрФУ возьмет на себя обязательства по организации проектного обучения, результатом которого будет разработка студенческих проектов. Проектное обучение внедрят как в программах высшего, так и среднего образования.

Специалисты УВЗ предложат темы проектов и принимут участие в их разработке и защите в качестве экспертов-консультантов. Помимо этого, будет оказано содействие в развитии материальной базы вуза.