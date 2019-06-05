02 Октября 2020
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Общество Тюменская область
хлеб, хлебокомбинат, выпечка (2019) | Фото: pixabay.com

Тюменский Роспотребнадзор забраковал 80% проверенного хлеба

Руководитель Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо открыла областным депутатам результаты проверок продовольственных товаров на территории региона. Как передает корреспондент Накануне.RU, цифры неприятно удивили народных избранников.

Так, из 640 проб – 250 оказались забракованными (39,1% от общего числа). В частности, наиболее плохая ситуация с маслом из коровьего молока (63,8% проб не соответствует требованиям качества), кроме этого не радужно дела обстоят с сыром и творогом (40% брака), такая же ситуация и с мясными полуфабрикатами.

Что касается хлебобулочных изделий, то и тут картина катастрофическая – 72,5% проб, взятых по кулинарной продукции, выявили отклонения, с хлебом еще хуже – 80%. Зато проблем нет у алкоголя – всего 1 проба из 40 показала нарушения.

Депутаты, увидев статистику, резонно поинтересовались: есть ли какая-то черта или критерий, когда надо бить тревогу.

На что Галина Шарухо заявила, что в целом показатели "не хуже, чем в целом по стране", а критериев и порога – не существует.

При этом она признала, что 6-8% продуктов на полках – это откровенный фальсификат.

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Тюменский Роспотребнадзор забраковал 80% проверенного хлеба

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Теги: роспотребнадзор, проба



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