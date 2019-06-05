02 Октября 2020
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Экономика Тюменская область
рыба улов (2008) | Фото: foto.gazetazp.ru

Тюменское правительство ищет инвестора на "скандальный" бесхозный рыбзавод: нужно "всего-то" ещё 400 миллионов рублей

Правительство Тюменской области ждет появления инвестора для завершения возведения "Племенного центра холодного рыбоводства на озере Волково", передает корреспондент Накануне.RU.

Такая информация была озвучена во время заседания профильного думского комитета. Напомним, что строительство объекта началось еще в 2005 году, однако экономический кризис 2008 года "подкосил" все амбициозные планы, а позднее на объекте были выявлены многочисленные финансовые нарушения, что привлекло внимание прокуратуры. Затем в 2015 году рыбзавод было решено перепрофилировать в центр для инкубации личинок ценных пород рыб для последующего зарыбления Обь-Иртышского бассейна. Но, как выяснилось, и этот проект не был воплощён в жизнь.

По информации чиновников из департамента АПК, в настоящее время объект законсервирован, а имущество охраняется нанятым частным охранным предприятием. Всего же с начала строительства из бюджета вложили туда уже почти полмиллиарда рублей.

В настоящее время к площадке тянут газопровод стоимостью в 50 млн рублей.

Для спасения недостроенного предприятия нужно еще 400 млн рублей и в правительстве ждут предложений инвесторов.

При этом директор департамента по АПК, заместитель губернатора Владимир Чейметов заверил, что ранее заселенное в озеро маточное стадо живое и "продолжает функционировать".

"Этот вопрос надо решать, там перспективы большие", - подытожили депутаты.

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Тюменское правительство ищет инвестора на "скандальный" бесхозный рыбзавод: нужно "всего-то" ещё 400 миллионов рублей

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Теги: рыбозавод, инвестор



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