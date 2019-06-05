02 Октября 2020
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Андрей Караулов (2019) | Фото:karaulovlife.ru

Заместитель красноярского губернатора обвинил журналиста Андрея Караулова в вымогательстве

Скандал разворачивается вокруг журналиста Андрея Караулова и заместителя губернатора Красноярского края Сергея Пономаренко. Накануне последний обвинил столичного журналиста в вымогательстве прямо на заседании краевого заксобрания. Пономаренко, в частности, заявил, что Караулов, якобы, требовал 2,4 млн руб. В обмен предлагал не выпускать в эфир передачу, "которая была заказана ему определенными всем известными политическими силами".

В Facebook Караулов ответил, что обратится к генеральному прокурору Чайке с требованием возбуждения уголовного дела: "И не по статье "клевета", а по статье "препятствие работе журналиста". И они меня, эти мерзавцы, те самые члены правительства, о которых говорила председатель Счетной палаты, такие как Пономаренко и сам Пономаренко (а за его спиной Усс (губернатор Красноярского края – прим. ред.), предполагаю), не остановят. Фильм обязательно выйдет".

Караулов считает, что недовольство вызвала его передача о коррупционных схемах в Красноярском крае и, в частности, интервью с главой краевой счетной палаты, в котором та рассказывала о воровстве леса.

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Заместитель красноярского губернатора обвинил журналиста Андрея Караулова в вымогательстве

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Теги: андрей караулов, красноярский край, вымогательство, клевета, коррупция



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