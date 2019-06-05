02 Октября 2020
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Общество Свердловская область
врач, медсестра, больница, коридор (2019) | Фото: Накануне.RU

Врачи-бюджетники в Екатеринбурге получают в среднем 70 тысяч рублей и подрабатывают в частных клиниках

Средняя зарплата врачей в Екатеринбурге в 2018 году составила почти 70 тыс. руб., среднего медицинского персонала - более 38 тыс. руб. Такие данные привёл сегодня депутатам гордумы на заседании комиссии по социальной защите начальник горздрава Денис Демидов, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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На вопрос депутатов, сколько получают врачи в частных клиниках, представители мэрии ответить не смогли. Народные избранники подняли эту тему после того, как Демидов заявил, что в городской медицине сохраняется кадровый дефицит.

При этом заместитель главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов признал, что медики, помимо официального трудоустройства в муниципальных учреждениях здравоохранения, подрабатывают в частных клиниках.

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Врачи-бюджетники в Екатеринбурге получают в среднем 70 тысяч рублей и подрабатывают в частных клиниках

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Теги: врачи, бюджетники, Екатеринбург



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