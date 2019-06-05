Врачи-бюджетники в Екатеринбурге получают в среднем 70 тысяч рублей и подрабатывают в частных клиниках

Средняя зарплата врачей в Екатеринбурге в 2018 году составила почти 70 тыс. руб., среднего медицинского персонала - более 38 тыс. руб. Такие данные привёл сегодня депутатам гордумы на заседании комиссии по социальной защите начальник горздрава Денис Демидов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

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На вопрос депутатов, сколько получают врачи в частных клиниках, представители мэрии ответить не смогли. Народные избранники подняли эту тему после того, как Демидов заявил, что в городской медицине сохраняется кадровый дефицит.

При этом заместитель главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов признал, что медики, помимо официального трудоустройства в муниципальных учреждениях здравоохранения, подрабатывают в частных клиниках.