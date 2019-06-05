В Прикамье назначили нового министра сельского хозяйства и поручили вести борьбу с борщевиком

Губернатор Пермского края Максим Решетников на сегодняшнем заседании краевого правительства представил нового исполняющего обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Прикамья.

Им стала экс-президент Кунгурского мясокомбината, гендиректор пермской кондитерской фабрики "Тортолино" Оксана Бреднева. В Перми Оксану Бредневу знают как одного из самых успешных успешных пермских проектных топ–менеджеров.

Максим Решетников поручил новому министру продолжить начатые министерством проекты, в первую очередь это расширение инвестпрограмм по поддержке сельхозтоваропроизводителей, а также начать большую программу по борьбе с борщевиком.

Губернатор отметил, что "запрос на это большой", и что "подходы к снаряду" уже были сделаны, но необходимо выходить на системную работу.

Также Максим Решетников отметил, что прежний министр сельского хозяйства Александр Козюков остается в команде и будет заниматься обеспечением безопасности фитосанитарной, ветеринарной сфер в одной из федеральных структур.