В тюменской облдуме "зарубили" очередную инициативу от оппозиции

Тюменский думский комитет по АПК не стал рассматривать и даже обсуждать региональный законопроект об аквакультуре и рыболовстве, который внес на рассмотрение лидер фракции ЛДПР Глеб Трубин, передает корреспондент Накануне.RU.

Авторы инициативы предложили упорядочить данную сферу и создать специальный профильный совет при правительстве области. В качестве обоснования депутаты сослались на аналогичные нормы в федеральном законодательстве.

Однако спикер комитета Владимир Ковин сообщил, что на законопроект поступили отрицательные заключения, а значит, документ не может быть вынесен на рассмотрение думы. Он также пояснил, что в проекте имеются разночтения и несоответствие с нормами федерального законодательства.

При этом он предложил отклонить вопрос без обсуждения, что и было сделано.

Отметим, что оппозиция уже не раз ставила вопрос об ущемлении их законотворческих прав, утверждая, что вносимые ими проекты отклоняются по надуманным основаниями.

Впрочем, стоит подчеркнуть, что сфера производства рыбы в Тюменской области растет. Как отметили на комитете представители правительства, только за прошлый год прирост составил 40%, а общий объем вырос до 3 тысяч тонн.