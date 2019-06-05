02 Октября 2020
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жители совхоза им. Ленина, обращение (2019) | Фото: youtube.com/Геннадий Зюганов

Жители совхоза им. Ленина призвали не допустить рейдерского захвата предприятия

Жители совхоза им. Ленина призвали общественность помочь не допустить рейдерскую атаку на предприятие.

Видеообращение с просьбой подписать петицию появилось в Сети. На данный момент подписи оставили почти 12 тысяч человек.

Также размещено открытое письмо жителей совхоза к президенту Владимиру Путину. "Реальная цель попытки захвата - земля совхоза в ближнем Подмосковье для застройки её дорогостоящим жильем. А то, что будет ликвидировано одно из лучших хозяйств России со 100-летней историей, тем, кто стоит за рейдерами, абсолютно наплевать!" - говорится, в частности, в нем.

жители совхоза им. Ленина, обращение(2019)|Фото: youtube.com/Геннадий Зюганов

"Просим вас оказать нам поддержку, прорвать информационную блокаду. Мы столкнулись с рейдерской атакой на наше предприятие. Необходимо распространить это сообщение везде, где только можно", - говорится в видеообращении.

Авторы видео просят об юридической помощи для того, чтобы составить обращение в суды.

Ранее Накануне.RU сообщало, что экс-кандидат в президенты России Павел Грудинин рискует потерять свой бизнес. Бракоразводный процесс может привести к потере Грудининым двух третей совместно нажитого имущества, в том числе и контрольного пакета акций предприятия.

Руководство КПРФ обратилось к президенту, ФСБ и МВД с призывом сформировать специальную комиссию для рассмотрения ситуации, сложившейся вокруг Совхоза имени Ленина.

О том, кто стоит за попытками "захвата" предприятия, близкие к Грудинину политики прямо не говорят, но подразумевают, что это может быть одна из условных властных "башен". Сам предприниматель тоже считает, что на его бизнес идет "рейдерская атака".

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Жители совхоза им. Ленина призвали не допустить рейдерского захвата предприятия

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Теги: совхоз им. ленина, павел грудинин, петиция



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Ранее 11.06.2019 08:27 Мск Помогут ли акции протеста КПРФ Совхозу им. Ленина?
Ранее 10.06.2019 10:39 Мск У Мособлсуда началась акция в поддержку Грудинина из-за "рейдерского захвата" совхоза

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