Загрязнение уральского поселка куриным пометом от птицефабрики привело к уголовному делу

На Среднем Урале обнаружили огромную территорию, заваленную куриным пометом. Расследуется уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, дело по части 1 статьи 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных отходов) возбудили по факту обнаружения у одного из поселков в Нижнесергинском районе куриного помета. Как удалось выяснить следователям, данный вид отходов, относящийся к третьему классу опасности, был незаконно размещен на обширной территории у поселка работниками одной из свердловских птицефабрик.

Каких-либо документов на размещение на данном земельном участке у хозяйствующего субъекта не имелось. Помет, по данным следствия, появился там в период с лета 2018 по март 2019 года.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления и конкретные лица, допустившие подобное. Для определения точного ущерба окружающей среде проводятся судебные исследования.