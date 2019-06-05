Мусороперерабатывающий полигон под Нефтеюганском откроется к середине 2021 года

В Нефтеюганском районе вскоре появится мусороперерабатывающий полигон. По плану, реализация концессионного соглашения займёт два года. Однако частный инвестор, компания "Ресурсосбережение ХМАО", планирует ввести объект раньше, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Генеральный директор компании Евгений Барзыкин в ходе пресс-тура масштабной экологической акции "Спасти и сохранить" рассказал журналистам, приехавшим на место будущего полигона, что документы на полигон проходят согласование Главгосэкспертизы, процесс почти завершён.

"Мощность объекта составит 100 тыс. т в год. Здесь разместится переработка всех входящих ТКО: будут отбирать все полезные и опасные фракции. Дальше то, что полезно, пойдёт на переработку, можно делать, например, тротуарную плитку. Также тут будет полигон размещения, две карты. Мы планируем, что имеющейся земли хватит на 10 лет", - сказал он.

Проект двухэтапный: к 2030 г. планируется освоение уже имеющейся территории, потом полигон расширят. Новый участок также рассчитан на 10 лет.

"После открытия полигона закроется имеющаяся свалка, а также аналогичный объект в Пойковском. То есть сюда будут привозить мусор из Нефтеюганска и района, а также Пыть-Яха", - отметил генеральный директор.

В прошлом году территорию подготовили с инженерной точки зрения. Компания сделала выторфовку на глубине 4 м, засыпала землю инертным материалом, что сделало землю готовой к строительству.

"Все мусоровозы будут взвешивать и подвергать радиационному контролю. То есть будет видно, что можно привозить, что нельзя. Также тут появятся объекты обезвреживания и обработки, автоматической сортировки, полезные фракции будут продавать, остальное отправится на захоронение", - заявил Барзыкин.



Территория, где должен появиться полигон

При этом 85% оборудования, которое будет работать на полигоне, произведено в России. Речь идёт об оборудовании для сортировки мусора, разрывателях пакетов, прессах.

"Цена концессионного соглашения - 1,1 млрд руб., их них из бюджета региона - 224 млн руб. Это приведёт к снижению тарифа. После получения заключения Главэкспертизы мы получаем разрешение и начинаем строить. Официально соглашение должно быть реализовано к середине 2021 г., но планируем раньше. Здесь будет и сортировочный объект, и перерабатывающий", - подытожил Барзыкин.

Отметим, что это будет первый для Югры полигон нового формата. Губернатор Наталья Комарова ранее призывала полностью изменить подход к обращению с отходами.

"Сегодня все-таки нам нужно менять свои подходы и идти по системе раздельного сбора там, где сегодня есть такие комплексы, - подтверждал ее слова замгубернатора Югры Алексей Забозлаев, говоря о перспективах полигона под Нефтеюганском. - То есть на много составляющих, на много фракций делить не нужно, и это тоже будет предусмотрено нашей территориальной схемой. И каждая контейнерная площадка, в основном они будут одинаковые, мы предполагаем, что где есть такие полигоны, нужно делить на три фракции: пищевые отходы, бытовые и крупногабаритные отходы".

Всего власти региона планируют построить пять аналогичных заводов на территории крупных городов автономного округа в ближайшие годы. Как считают в региональном правительстве, строительство полигонов позволит вывести процесс обращения отходов в Югре на качественно новый уровень, что скажется на улучшении экологической обстановки в населенных пунктах.