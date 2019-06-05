Суды разрешили снести десятки дач жителей Сургута

Сургутские дачники получили 92 исполнительных листа на снос построек, расположенных в зоне минимальных расстояний магистрального газопровода компании "Газпром трансгаз Сургут".

Строения суды признали незаконными и обязали собственников снести их. Компания передала исполнительные листы в службу судебных приставов, сообщает "Сиа-пресс".

Сроки сноса устанавливает служба судебных приставов. Некоторые жители уже приступили к демонтажу своих строений, они планируют подать иски о возмещении убытков к газовой компании.

Как сообщало Накануне.RU, в 2018 г. администрации Сургутского района и Сургута выиграли суд против "Газпром переработки" и Росреестра из-за зон минимально допустимых расстояний трубопроводов "Уренгой-Сургут" и "Сургут-Южный Балык. "Газпром трансгаз Сургуту" администрация суды проиграла. Юристы мэрии пытаются сократить охранную зону газопровода "Газпрома" через разбирательство в столичном арбитраже.