В сети нашли прототип для темнокожего ликвидатора в сериал "Чернобыль"

Несколько дней назад в сети смеялись над возмущением британской сценаристки по поводу каста мини-сериала HBO "Чернобыль". Она негодовала, мол, почему в ленте нет ни одного "цветного" актера. Женщина, очевидно, не учла, что создатели ленты пытались добиться правдоподобности, а в реальности едва ли в 86-м году на Украине было много темнокожих местных или даже приезжих. О чем в довольно грубой форме сценаристке и рассказали в соцсетях.