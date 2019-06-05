02 Октября 2020
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Игорь Хиряк ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС (2019) | Фото:Игорь Хиряк/vk.com/twitter.com/ntvru

В сети нашли прототип для темнокожего ликвидатора в сериал "Чернобыль"

Несколько дней назад в сети смеялись над возмущением британской сценаристки по поводу каста мини-сериала HBO "Чернобыль". Она негодовала, мол, почему в ленте нет ни одного "цветного" актера. Женщина, очевидно, не учла, что создатели ленты пытались добиться правдоподобности, а в реальности едва ли в 86-м году на Украине было много темнокожих местных или даже приезжих. О чем в довольно грубой форме сценаристке и рассказали в соцсетях.

Между тем, все не так однозначно. В сети нашелся протоип ликвидатора, которого бы мог сыграть афроамериканец.