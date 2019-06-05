В Прикамье осудили несовершеннолетнюю за попытку заживо сжечь собственных родителей

В Прикамье осудили 17-летнюю жительницу поселка Койва: она пыталась заживо сжечь собственных родителей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Пермскому краю.

Ее признали виновной в покушении на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом, а также в умышленном уничтожении чужого имущества, совершенного путем поджога.

Следствие и суд установили, что в ночь на 28 января 2019 г. осужденная подожгла дом, в котором спали ее родители. Сделала она это из личной неприязни, однако мать и отец девушки смогли спастись. Сам дом и находившееся в нем имущество сгорели. Ущерб оценен в более 900 тыс. руб.

Приговором суда виновной назначили наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.