Назначен новый начальник южноуральского УФСБ

Генерал-майор Сергей Сизов назначен новым начальником УФСБ по Челябинской области.

Как сообщили Накануне.RU в управлении, в 2014-2016 годах он занимал пост замглавы южноуральского ведомства, а после был начальником УФСБ по Пензенской области. Родился в 1967 году, окончил Липецкий политехнический институт. В органах безопасности с 1993 года.

Его предшественник генерал-лейтенант Юрий Никитин уволен в запас в связи с достижением предельного возраста пребывания на военной службе.

Отметим, что смена руководителя УФСБ произошла после назначения в регион на пост врио губернатора Алексея Текслера, который, как считается, равноудален от элитных групп влияния. УФСБ многие годы считается одной из сильнейших элитных групп на Южном Урале. Подтверждением этому служат рейтинги влияния политиков, в которых Никитин неоднократно оказывался на первых местах.