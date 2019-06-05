02 Октября 2020
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Владимир Ленин, Октябрьская революция, крейсер аврора, СССР (2017) | Фото: kprf.ru

В волгоградской думе оскорбление Ленина рассмотрят на комиссии по этике

В Волгограде разгорелся скандал из-за того, что депутат-"единоросс" назвал Владимира Ленина "бесом".
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Александр Осипов, депутат Волгоградской областной думы, возглавляющий комитет по культуре, 2 июня опубликовал в соцсети пост, посвящённый крестному ходу. Мероприятие состоялось на Площади павших борцов, которую депутат назвал Соборной. В комментариях он отметил, что "была же Александровская улица и площадь. Взорвали храм, сделали проспект Ленина. Беса сделали символом народа"!

Подобные слова прозвучали в городе, хотя и лишь в памятные даты, но носящем имя другого советского руководителя, Сталина. Сегодня заседание Волгоградской областной думы началось с предложения осудить высказывания главы комитета по культуре. По мнению главы думской фракции КПРФ Александра Бурова, они оскорбляют бывшего главу государства.

Стоит отметить, что глава фракции "Единая Россия" Сергей Горняков не поддержал антикоммунистический пыл своего однопартийца. Как передаёт "Высота 102", Горняков предложил вынести данный вопрос на комиссию по этике. Сам Осипов также присутствовал на заседании, но не отреагировал на это решение.

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В волгоградской думе оскорбление Ленина рассмотрят на комиссии по этике

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Теги: Волгоград, Ленин, Осипов, Бурров, Горняков



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